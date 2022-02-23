МВД Белоруссии не фиксирует проблем с обеспечением правопорядка в ходе референдума

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков в среду заявил об отсутствии каких-либо серьезных правонарушений в ходе досрочного голосования на конституционном референдуме.

"Что касается провокаций, то за два дня досрочного голосования каких-либо проблем нет. Появляются иногда мелкие пакостники, мы сразу реагируем на противоправные действия", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

По словам Кубракова, перед органами внутренних дел стоит задача "обеспечить соблюдение закона на всей территории Республики Беларусь". "Не надо делать гадостей, время предупреждения уже прошло. И за распространение личных данных, и за угрозы гражданам, особенно тем, кто находится на государственной службе, предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность", - предупредил он.

Министр сообщил, что для обеспечения порядка на избирательных участках задействовано 11 тыс. сотрудников органов внутренних дел. "Под контролем находится все как на избирательных участках, так и на прилегающих территориях", - заключил министр.

В республике 22 февраля началось досрочное голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии. В первый день проголосовало 6,19% граждан страны, имеющие право голоса. Досрочное голосование завершится 26 февраля, основной день голосования - 27 февраля.