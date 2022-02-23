МИД Финляндии вызвал посла РФ из-за признания Россией ДНР и ЛНР

ХЕЛЬСИНКИ, 23 февраля. /ТАСС/. МИД Финляндии в среду вызвал посла России в стране Павла Кузнецова, чтобы выразить осуждение действий России по признанию суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в сообщении финского МИД в "Твиттере".

"МИД Финляндии вызвал посла России, чтобы выразить наше осуждение односторонних действий РФ, которые нарушают территориальную целостность Украины, ее суверенитет и представляют собой серьезное нарушение международного права и Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.