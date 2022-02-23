{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Признание суверенитета ДНР и ЛНР

МИД Финляндии вызвал посла РФ из-за признания Россией ДНР и ЛНР

Ведомство намерено выразить "осуждение односторонних действий РФ, которые нарушают территориальную целостность Украины"

ХЕЛЬСИНКИ, 23 февраля. /ТАСС/. МИД Финляндии в среду вызвал посла России в стране Павла Кузнецова, чтобы выразить осуждение действий России по признанию суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в сообщении финского МИД в "Твиттере".

"МИД Финляндии вызвал посла России, чтобы выразить наше осуждение односторонних действий РФ, которые нарушают территориальную целостность Украины, ее суверенитет и представляют собой серьезное нарушение международного права и Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
ФинляндияРоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
Генсек ООН призвал к перемирию на Украине
Антониу Гутерриш заявил о готовности к посредничеству по ситуации вокруг Украины
Генсек ООН призвал к перемирию на Украине
Читать полностью