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Генсек ООН призвал к перемирию на Украине

Антониу Гутерриш заявил о готовности к посредничеству по ситуации вокруг Украины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш EPA-EFE/JASON SZENES
Описание
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
© EPA-EFE/JASON SZENES

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к установлению перемирия на Украине.

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"Пришло время установить прекращение огня и вернуться на путь диалога и переговоров для спасения населения Украины", - сказал он в среду, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по теме "временно оккупированных украинских территорий".

"Мое содействие в посредничестве остается доступным. Мы не можем и не будем успокаиваться в поиске мирного решения", - добавил Гутерриш.

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