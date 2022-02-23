Генсек ООН призвал к перемирию на Украине

"Пришло время установить прекращение огня и вернуться на путь диалога и переговоров для спасения населения Украины", - сказал он в среду, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по теме "временно оккупированных украинских территорий".

"Мое содействие в посредничестве остается доступным. Мы не можем и не будем успокаиваться в поиске мирного решения", - добавил Гутерриш.