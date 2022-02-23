Кулеба: Украина не планирует и не планировала военное наступление на Донбасс

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Украина не планирует и не планировала военное наступление на Донбасс, провокаций и актов саботажа. Соответствующее утверждение озвучил в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, кризис вокруг Украины якобы "был создан и нагнетается Российской Федерацией в одностороннем порядке". "Российские обвинения в адрес Украины абсурдны, Украина никогда никому не угрожала и никого не атаковала, - утверждал Кулеба. - Украина никогда не планировала и не планирует военное наступление на Донбасс, провокации или акты саботажа".

Министр иностранных дел Украины утверждает, что со стороны России видны признаки того, что она может планировать дальнейшую эскалацию против Украины.

"Россия посылает сигналы готовности по эскалации агрессии против Украины. У нас мало времени остановить это, сдержать", - сказал он.