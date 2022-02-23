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В ОБСЕ неизвестна инициатива Рады об исключении России из организации

Польское председательство в ОБСЕ не комментирует такую инициативу
Штаб-квартира ОБСЕ LukeOnTheRoad/Shutterstock/Fotodom
Описание
Штаб-квартира ОБСЕ
© LukeOnTheRoad/Shutterstock/Fotodom

ВЕНА, 23 февраля. /ТАСС/. Председательству Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) неизвестно об инициативе Верховной рады Украины с призывом к ОБСЕ исключить Россию из состава этой международной организации. Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС в ОБСЕ.

"Польское председательство в ОБСЕ не знает о такой инициативе и не комментирует ее", - отметил представитель председательства в ответ на вопрос корреспондента ТАСС с просьбой пояснить, могут ли в ОБСЕ исключать государства-участники.

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УкраинаРоссияПольша
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