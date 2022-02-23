В ОБСЕ неизвестна инициатива Рады об исключении России из организации

ВЕНА, 23 февраля. /ТАСС/. Председательству Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) неизвестно об инициативе Верховной рады Украины с призывом к ОБСЕ исключить Россию из состава этой международной организации. Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС в ОБСЕ.

"Польское председательство в ОБСЕ не знает о такой инициативе и не комментирует ее", - отметил представитель председательства в ответ на вопрос корреспондента ТАСС с просьбой пояснить, могут ли в ОБСЕ исключать государства-участники.