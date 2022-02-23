Британский регулятор изучит освещение событий на Украине работающими в стране телеканалами

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Британский медиарегулятор Ofcom в "срочном порядке" изучит вопрос освещения событий на Украине работающими в Соединенном Королевстве телеканалами. Соответствующее заявление регулятора было опубликовано в среду в ответ на запрос правительства Великобритании о пересмотре решения о выдаче лицензии на вещание телеканалу RT.

"Признавая серьезность кризиса на Украине, мы внимательно следим за ситуацией и уже усилили контроль за освещением этих событий вещательными компаниями в Великобритании. Мы ускорим рассмотрение жалоб в этой области в срочном порядке и без колебаний примем быстрые действия в случае необходимости", - сказано в сообщении Ofcom.