Кулеба заявил, что у Украины нет планов по созданию ядерного оружия

Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Евросоюз ввел новые санкции против России

Рестрикции введены против 351 депутата Госдумы и 27 физических и юридических лиц страны, которые голосовали за признание Москвой независимости ЛНР и ДНР и способствовали этому

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