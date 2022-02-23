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Молния

Кулеба заявил, что у Украины нет планов по созданию ядерного оружия

У Украины нет планов по созданию ядерного оружия - Кулеба.

Признание суверенитета ДНР и ЛНР
Евросоюз ввел новые санкции против России
Рестрикции введены против 351 депутата Госдумы и 27 физических и юридических лиц страны, которые голосовали за признание Москвой независимости ЛНР и ДНР и способствовали этому
Евросоюз ввел новые санкции против России
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