Евросоюз ввел новые санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физических и юридических лиц страны, которые голосовали за признание Москвой независимости ЛНР и ДНР и способствовали этому. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в среду в Брюсселе.

"В рамках существующего рамочного механизма ЕС распространит ограничительные меры на 351 депутата Государственной думы России, которые 15 февраля проголосовали за обращение к президенту [РФ Владимиру] Путину с призывом признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской "республик", - отмечается в нем. "Кроме того, целевые ограничительные меры будут введены еще в отношении 27 высокопоставленных физических и юридических лиц, которые сыграли определенную роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. К ним относятся лица, принимающие решения, такие как члены правительства, которые были причастны к незаконным решениям; банки и бизнесмены/ олигархи, поддерживающие финансово или материально российские операции на территориях Донецка и Луганска или извлекающие из них выгоду; старшие военные офицеры, которые сыграли определенную роль во вторжении и действиях по дестабилизации; и лица, ответственные за ведение дезинформационной войны против Украины", - пояснил Совет. Кроме того, санкции запрещают любые экономические отношения стран ЕС с ДНР и ЛНР. "Сегодняшнее решение, в частности, введет запрет на импорт товаров из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, ограничения на торговлю и инвестиции, связанные с определенными секторами экономики, запрет на предоставление туристических услуг и запрет на экспорт определенных товаров и технологий", - говорится в нем.

Таким образом, как подчеркивает Совет, черный список ЕС по России увеличился более чем вдвое и теперь насчитывает 555 физлиц и 52 организации.