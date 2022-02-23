В ДНР сообщили, что украинская армия с начала суток 29 раз обстреляла республику

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков с начала текущих суток 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), под огнем оказались 23 населенных пункта. Об этом в среду сообщили в Народной милиции ДНР.

"С начала текущих суток противник 29 раз открывал огонь по территории ДНР, - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. - Всего по территории ДНР выпущено более 318 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали районы 23 населенных пунктов республики".