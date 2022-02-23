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Премьер-министр Словении посетит Украину 24-25 февраля

ЛЮБЛЯНА, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Словении Янез Янша посетит Украину с официальным визитом с 24 по 25 февраля текущего года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на странице правительства в "Твиттере".

"Премьер-министр Словении Янез Янша 24 и 25 февраля посетит Украину с официальным визитом. Он встретится с премьером Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

21 февраля текущего года премьер-министр Словении Янез Янша осудил решение России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, "признание Россией двух сепаратистских территорий на Украине является вопиющим нарушением международного права, Будапештского меморандума и Минских соглашений". Евросоюз, по мнению политика, должен предложить Украине перспективу полноправного членства.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами, Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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