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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Глава МИД Австралии резко высказалась о возможной отправке миротворцев РФ в ДНР и ЛНР

По словам Марис Пейн, "утверждение о действиях российских солдат в качестве миротворцев в действительности является грубым искажением благородной и жизненно важной роли, которую поколения миротворцев играли по всему миру"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн резко раскритиковала возможную отправку миротворческих сил РФ в Донецкую и Луганскую народные республики. С таким утверждением она выступила в среду в ходе своего визита в Прагу.

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"Любые предположения о наличии законных оснований для действий России - это чистая пропаганда и дезинформация", - цитирует ее агентство Reuters. По ее словам, "утверждение о действиях российских солдат в качестве миротворцев в действительности является грубым искажением благородной и жизненно важной роли, которую поколения миротворцев играли по всему миру".

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Совет Федерации во вторник дал согласие президенту России на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны в связи с ситуацией вокруг Донбасса. Соответствующее постановление единогласно принято на внеочередном заседании верхней палаты парламента. Также Совфед единогласно ратифицировал внесенные президентом РФ договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками.

Теги
АвстралияРоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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