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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Посла России в Мадриде вызвали в МИД Испании из-за Украины

Глава внешнеполитического ведомства Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что находящимся на Украине подданным королевства рекомендуется временно покинуть эту страну "как можно скорее"

МАДРИД, 23 февраля. /ТАСС/. Посол России в Мадриде Юрий Корчагин был вызван в среду в МИД Испании из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства королевства Хосе Мануэль Альбарес.

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"Этим утром мы вызвали посла России в Мадриде, чтобы сообщить о неприятии Испанией односторонних действий, противоречащих международному праву, которые предприняло его правительство", - отметил министр. Он также уточнил, что находящимся на Украине подданным королевства рекомендуется временно покинуть эту страну "как можно скорее".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Теги
ИспанияРоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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