Украина напомнила ООН о предложении по размещению миротворцев

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Украина напомнила ООН о том, что еще в 2015 году запрашивала запуск миротворческой операции в стране, и это можно осуществить без согласования Совета Безопасности всемирной организации. Об этом заявил журналистам в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"ООН должна рассмотреть полный доступный им инструментарий, который не требует одобрения Совета Безопасности ООН <...>. Мы напомнили ООН о нашем запросе в 2015 году рассмотреть запуск миротворческой операции на Украине", - сказал он после своего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.