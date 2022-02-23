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ВМС Болгарии проводят тактические учения в акватории Черного моря

В Минобороны страны сообщили, что фрегат "Дерзкий" из состава дивизиона патрульных кораблей проводит первое в 2022 году тактическое учение для одиночного корабля

СОФИЯ, 23 февраля. /ТАСС/. Флотилия боевых и вспомогательных кораблей ВМС Болгарии проводит тактические учения в Черном море. Об этом в среду сообщает пресс-служба Минобороны Болгарии.

Отмечается, что фрегат "Дерзкий" из состава дивизиона патрульных кораблей проводит первое в 2022 году тактическое учение для одиночного корабля, отрабатывая основные мероприятия по его защите в одиночном плавании, контролю судовождения в регионе, стрельбе во воздушной и морской целям и другие. Параллельно учения проводят три тральщика, отрабатывающие планирование и проведение противоминных мероприятий.

"Учения являются частью подготовки кораблей к предстоящему плаванию для участия в составе Второй постоянной противоминной группы НАТО и Второй постоянной корабельной группы НАТО в марте и апреле", - говорится в сообщении.

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