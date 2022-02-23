Новые санкции Евросоюза в отношении России. Главное

Совет ЕС выпустил 23 февраля заявление, в котором говорится о введении против России нового пакета санкций в связи с признанием суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
- Черный список ЕС по России увеличился более чем вдвое и теперь насчитывает 555 физлиц и 52 организации.
- Рестрикции введены против 351 депутата Госдумы, которые голосовали за признание Москвой независимости ЛНР и ДНР и способствовали этому.
- Также ограничительные меры распространились на 27 высокопоставленных физических и юридических лиц, которые "сыграли определенную роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
- Меры включают замораживание активов и запрет на предоставление средств подпавшим под них физическим и юридическим лицам. Кроме того, им запрещен въезд на территорию ЕС или ее пересечение транзитом.
- Санкции введены в отношении госдолга России. ЕС ограничил доступ к капиталу и финансовым рынкам сообщества.
- Рестрикции запрещают любые экономические отношения стран ЕС с ДНР и ЛНР.
- Товары из ЛНР и ДНР выведены из-под действия Соглашения об ассоциации с Киевом. Фактически это решение Еврокомиссии стало первым легальным документом Евросоюза, проводящим юридическое различие между ЛНР и ДНР и территорией Украины.