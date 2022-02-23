Президент Мексики раскритиковал слова Блинкена о ситуации с журналистами в стране

МЕХИКО, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в среду заявил о несогласии с высказыванием госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации с журналистами в латиноамериканской стране. Глава американской дипломатии во вторник вечером в Twitter выразил озабоченность в связи с убийством "большого числа" журналистов в Мексике в текущем году и призвал обеспечить им защиту.

"Я думаю, что он плохо проинформирован <...>, то, что он утверждает, не соответствует действительности, - сказал Лопес Обрадор на пресс-конференции. - Конечно, убийства журналистов вызывают глубокое сожаление, это известно, но во всех случаях идет работа, нет безнаказанности, это не государственные преступления". Он добавил, что в США у правительств "есть дурная привычка" указывать другим на их проблемы, но при этом не замечать их у себя.

По мнению президента, позиция госсекретаря указывает на то, что есть связь между мексиканскими консерваторами и Вашингтоном, и поэтому он попросил Блинкена объяснить, почему американские власти финансируют "оппозиционную группу" в латиноамериканской стране. Лопес Обрадор также подчеркнул, что латиноамериканская республика не "колония и не протекторат США", а "свободная, независимая, суверенная страна".

В текущем году жертвами насилия в Мексике стали пять журналистов. К настоящему времени власти смогли поймать убийц двоих из них. С декабря 2018 года, когда к власти пришло правительство во главе Лопесом Обрадором, в республике были убиты десятки сотрудников различных СМИ. По данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, в большинстве случаев правонарушения в отношении работающих в стране журналистов остаются безнаказанными.