Эксперт: РФ доказала, что не блефует и продолжит действовать в рамках своей логики

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Россия, признав Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), доказала, что не блефует и далее будет действовать в рамках своей логики, невзирая на последствия. Такое мнение выразил в среду директор Украинского института политики Руслан Бортник, комментируя признание Москвой республик Донбасса.

"Западные партнеры считали, что Россия, предлагая новую модель архитектуры в Европе, продолжает блефовать и шантажировать. Однако признанием ЛНР и ДНР Кремль доказал, что не блефует и будет дальше действовать в рамках своей логики, невзирая на последствия для отношений России и Запада, поскольку РФ уверена, что Запад все равно отказаться от этих отношений не сможет", - написал Бортник на своей странице в Facebook.

Он полагает, что "спусковым крючком" для признания ЛНР и ДНР стал фактически отказ Запада от принятия российского проекта договора и соглашения с США и НАТО. В конце прошлого года Москва выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как подчеркивают в Москве, "военного освоения" территории Украины альянсом. При этом Москва ожидала отказа от расширения НАТО на восток, в том числе от принятия Украины в состав блока, а также введения ограничений на размещение на территории соседней страны серьезных наступательных вооружений. Стороны провели несколько раундов переговоров в различных форматах, включая личную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, однако о каких-то договоренностях так и не было объявлено.

Ставки будут повышаться

Бортник считает, что Россия пока не достигла своих ключевых целей - получения гарантий безопасности - и в дальнейшем будет повышать ставки. "Поскольку Россия пока не достигла своих ключевых геополитических целей - отступления НАТО из Восточной Европы, получения гарантий безопасности и признания своих зон влияния/интересов, - можно предположить, что в дальнейшем ставки со стороны России будут только повышаться. И признание ЛНР и ДНР - это лишь один этап для оказания военно-политического давления, которое будет усиливаться", - пояснил политолог.

21 февраля на фоне серьезного обострения в Донбассе президент России Владимир Путин объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Совет Федерации дал согласие президенту России на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

В беседе с корр. ТАСС Бортник отметил, что, если бы Минские соглашения были реализованы, признания ДНР и ЛНР не состоялось бы. "Минские соглашения появились после возникновения Л/ДНР, после так называемых референдумов. То есть это была попытка исправить ситуацию войны на востоке Украины", - сказал он. Но сегодня, когда минские договоренности фактически отменены, продолжил эксперт, ситуация вернулась "в период 2014 года - до Минских соглашений, где есть мало признанные или непризнанные ЛДНР" и где обстановка находится "на пороге серьезного военного конфликта в Донбассе". "Мы просто вернулись в 2014 год, но уже несем при этом за спиной опыт восьмилетнего диалога по Минским соглашениям, огромный опыт недоверия к возможности дипломатического урегулирования этого конфликта. И это главная проблема на сегодня", - считает Бортник.

Минские соглашения, согласованные в 2015 году, которые должны были стать основой урегулирования в Донбассе, предусматривали среди прочего проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. При этом из Киева неоднократно звучали заявления о неприемлемости политической части этого пакета, а также о категорическом отказе от прямого диалога с республиками Донбасса.

"Окно возможностей"

Бортник полагает, что "подписание договора о дружбе и сотрудничестве (России с ДНР и ЛНР - прим. ТАСС) свидетельствует о том, что пока республики не пойдут по крымскому сценарию и не попросят принять их в состав России". "В отношении границ Россия для республик также оставляет окно возможностей", - считает он.

Политолог добавил, что массовые поставки оружия Киеву от западных партнеров повысили в глазах России вероятность военного решения конфликта в Донбассе со стороны Украины. "Минская" страница отношений между РФ и Западом/Украиной перевернута. <...> Теперь РФ предлагает писать новое сочинение на тему "гарантий безопасности", - подчеркнул Бортник.