Постпред Китая при ООН призвал к сдержанности все стороны в ситуации вокруг Украины

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Все стороны в ситуации вокруг Украины должны проявлять сдержанность и избегать действий, повышающих напряженность. Об этом заявил в среду постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации вокруг Украины.

"Позиция Китая по обеспечению суверенитета и территориальной целостности всех государств является последовательной. Цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться. В то же самое время мы отмечаем, что вопрос Украины зиждется на целом ряде сложных факторов. Взаимосвязь этих факторов привела к текущей ситуации. В текущем контексте все стороны должны осуществлять сдержанность и не предпринимать действия, которые могут привести к росту напряженности", - сказал он.

"Китай призывает все стороны отметить важность осуществления принципов неделимой безопасности, для того чтобы далее участвовать в диалоге и консультациях, для того чтобы прийти к разумному решению и удовлетворить обеспокоенность всех нас", - добавил Чжан Цзюнь.

Китай приветствует все усилия, направленные на достижение дипломатического решения в ситуации вокруг Украины, сказал постпред. "Приветствуем все усилия, которые будут поддерживать дипломатическое решение", - сказал он.