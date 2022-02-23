{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Постпред Китая при ООН призвал к сдержанности все стороны в ситуации вокруг Украины

Пекин приветствует все усилия по дипломатическому разрешению ситуации вокруг Украины

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Все стороны в ситуации вокруг Украины должны проявлять сдержанность и избегать действий, повышающих напряженность. Об этом заявил в среду постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации вокруг Украины.

На эту тему
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе.

"Позиция Китая по обеспечению суверенитета и территориальной целостности всех государств является последовательной. Цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться. В то же самое время мы отмечаем, что вопрос Украины зиждется на целом ряде сложных факторов. Взаимосвязь этих факторов привела к текущей ситуации. В текущем контексте все стороны должны осуществлять сдержанность и не предпринимать действия, которые могут привести к росту напряженности", - сказал он.

"Китай призывает все стороны отметить важность осуществления принципов неделимой безопасности, для того чтобы далее участвовать в диалоге и консультациях, для того чтобы прийти к разумному решению и удовлетворить обеспокоенность всех нас", - добавил Чжан Цзюнь.

Китай приветствует все усилия, направленные на достижение дипломатического решения в ситуации вокруг Украины, сказал постпред. "Приветствуем все усилия, которые будут поддерживать дипломатическое решение", - сказал он.

Теги
УкраинаКитай
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
Посла России в Мадриде вызвали в МИД Испании из-за Украины
Глава внешнеполитического ведомства Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что находящимся на Украине подданным королевства рекомендуется временно покинуть эту страну "как можно скорее"
Читать полностью