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Санкции в отношении России

Замглавы ЕК заявил, что Евросоюз готов ввести второй пакет санкций против России

Валдис Домбровскис также заявил, что дальнейшие санкции против РФ могут включать меры по контролю за экспортом
© AP Photo/Virginia Mayo

ТАСС, 23 февраля. Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что ЕС готов ввести второй пакет санкций против России, если ее военные войдут на территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом пишет в среду агентство Reuters.

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По его данным, Домбровскис также заявил, что дальнейшие санкции против РФ могут включать меры по контролю за экспортом. Он добавил, что ЕС будут координировать свои действия с США и Великобританией.

23 февраля Евросоюз ввел новый пакет санкций против России в связи с признанием Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Он состоит из четырех блоков: персональные санкции против 351 депутата Госдумы, 27 физических и юридических лиц страны, ограничение доступа российского государства и правительства к европейскому финансовому рынку, а также запрет для европейского бизнеса на любые экономические операции с ЛНР и ДНР.

Теги
РоссияСанкции в отношении России
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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