Замглавы ЕК заявил, что Евросоюз готов ввести второй пакет санкций против России

ТАСС, 23 февраля. Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что ЕС готов ввести второй пакет санкций против России, если ее военные войдут на территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом пишет в среду агентство Reuters .

По его данным, Домбровскис также заявил, что дальнейшие санкции против РФ могут включать меры по контролю за экспортом. Он добавил, что ЕС будут координировать свои действия с США и Великобританией.

23 февраля Евросоюз ввел новый пакет санкций против России в связи с признанием Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Он состоит из четырех блоков: персональные санкции против 351 депутата Госдумы, 27 физических и юридических лиц страны, ограничение доступа российского государства и правительства к европейскому финансовому рынку, а также запрет для европейского бизнеса на любые экономические операции с ЛНР и ДНР.