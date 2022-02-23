Президент Литвы считает необходимым наметить ужесточение санкций против России

ВИЛЬНЮС, 23 февраля. /ТАСС/. Санкции против России в случае дальнейшей эскалации напряженности на Украине "в результате действий РФ" должны быть ужесточены. Об этом заявил находящийся в Киеве с визитом президент Литвы Гитанас Науседа, сообщила в среду его пресс-служба.

"Необходимо выработать алгоритм применения санкций против РФ, который предусматривал бы, что мы будем делать, если ситуация продолжит развиваться в том направлении, которое мы сейчас видим", - приводятся в сообщении слова литовского лидера.

Объявленные в отношении России санкции он считает лишь частичной мерой. "То, что сделано с введением санкций, является правильным шагом, но мы должны, если эскалация продолжится, говорить о пакете более жестких мер", - утверждал президент.

Евросоюз ввел новый пакет санкций против России в связи с признанием Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он состоит из четырех блоков: персональные санкции против 351 депутата Госдумы, 27 физических и юридических лиц страны, ограничение доступа российского государства и правительства к европейскому финансовому рынку, а также запрет для европейского бизнеса на любые экономические операции с ЛНР и ДНР.