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Кризис на Украине
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Стало известно содержание указа Зеленского о введении ЧП на Украине

Документ, в частности, предполагает запрет распространения информации, которая "дестабилизирует обстановку", а также запрет военнообязанным без предупреждения покидать место проживания
Президент Украины Владимир Зеленский Ирина Яковлева/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ирина Яковлева/ТАСС

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения в стране с 24 февраля, в частности, предполагает запрет распространения информации, которая "дестабилизирует обстановку", а также запрет военнообязанным без предупреждения покидать место проживания. Текст документа, который в среду планирует рассмотреть Верховная рада, обнародовал депутат парламента от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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"На территории [регионов Украины] вводятся такие мероприятия: <...> запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место проживания без ведома соответствующего территориального центра комплектования <...>; запрет изготовления и распространения информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку <...>", - говорится в тексте.

По данным депутата Рады Ярослава Железняка, пункт о "дестабилизирующей" информации является спорным как "напрямую связанный с закрытием СМИ без суда". В то же время пункта о запрете партий, который тоже обсуждался, в документе нет.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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