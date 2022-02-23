Стало известно содержание указа Зеленского о введении ЧП на Украине

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения в стране с 24 февраля, в частности, предполагает запрет распространения информации, которая "дестабилизирует обстановку", а также запрет военнообязанным без предупреждения покидать место проживания. Текст документа, который в среду планирует рассмотреть Верховная рада, обнародовал депутат парламента от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале .

"На территории [регионов Украины] вводятся такие мероприятия: <...> запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место проживания без ведома соответствующего территориального центра комплектования <...>; запрет изготовления и распространения информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку <...>", - говорится в тексте.

По данным депутата Рады Ярослава Железняка, пункт о "дестабилизирующей" информации является спорным как "напрямую связанный с закрытием СМИ без суда". В то же время пункта о запрете партий, который тоже обсуждался, в документе нет.