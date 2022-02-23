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Кулеба заявил, что готов к контактам с Лавровым по ситуации на Украине

Глава украинского МИД утверждает, что на протяжении нескольких месяцев он пытался организовать встречу с главой МИД РФ в рамках "нормандского формата", а также якобы предпринимал попытки провести телефонные переговоры

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к контактам со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Соответствующее заявление он сделал после своего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

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Как утверждал глава украинского МИД, на протяжении нескольких месяцев он пытался организовать встречу с Лавровым в рамках "нормандского формата", а также якобы предпринимал попытки провести телефонные переговоры. "Но он не снимает трубку и не соглашается встретиться в "нормандском формате", - продолжал Кулеба.

"Если он готов уговорить президента [РФ Владимира] Путина остановить это безумие, мы готовы к переговорам. Я открыт", - утверждал глава украинского МИД.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях.

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Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияКулеба, Дмитрий Иванович
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