Кулеба заявил, что готов к контактам с Лавровым по ситуации на Украине

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к контактам со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Соответствующее заявление он сделал после своего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Как утверждал глава украинского МИД, на протяжении нескольких месяцев он пытался организовать встречу с Лавровым в рамках "нормандского формата", а также якобы предпринимал попытки провести телефонные переговоры. "Но он не снимает трубку и не соглашается встретиться в "нормандском формате", - продолжал Кулеба.

"Если он готов уговорить президента [РФ Владимира] Путина остановить это безумие, мы готовы к переговорам. Я открыт", - утверждал глава украинского МИД.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях.