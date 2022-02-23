Рада выделила на оборону дополнительно $913 млн

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Верховная рада приняла проект о выделении на оборону дополнительных средств в размере 26,5 млрд гривен (более $913 млн). Соответствующее решение о внесении изменений в государственный бюджет было принято на внеочередном заседании в среду.

Как отмечается в пояснительной записке, законом "для решения неотложных задач предусмотрено увеличение расходов на 26,5 млрд гривен". Для Минобороны, МВД, Главного управления разведки Минобороны предусмотрено в целом увеличение на 22,7 млрд гривен (более $782 млн) для повышения обороноспособности государства. Предусмотрено также 500 млн гривен (более $17,2 млн) на восстановление водоснабжения в Донецкой области, областным бюджетам Донецкой и Луганской областей - по 100 млн гривен (по $3,4 млн).

Отмечается, что дополнительные средства поступят за счет увеличения доходов от налога на добавленную стоимость на импортные товары. Кроме того, в доходную часть бюджета включен грант от ЕС в размере €90 млн, который направят на обслуживание госдолга Украины.

Ранее в среду Рада утвердила закон, который предполагает в течение трех месяцев исключительное право правительства распоряжаться казначейским счетом страны с приоритетом расходов на оборону на период действия угроз. Такое решение, как поясняется в документе, принято в связи "с увеличением вооруженной агрессии РФ против Украины, признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик и с целью обеспечения расходов на национальную безопасность и оборону".

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого ухудшения ситуации в Донбассе. В республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, есть также погибшие и раненые среди мирного населения. 18 февраля главы ЛНР и ДНР в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации мирных жителей в Россию.