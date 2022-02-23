В Белоруссии на референдум аккредитовали более 180 международных наблюдателей

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Центризбирком (ЦИК) Белоруссии аккредитовал на республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны 181 международного наблюдателя. Такая информация в среду приводится на сайте белорусского ЦИК.

По данным Центризбиркома, число наблюдателей, представляющих миссию от СНГ, увеличилось до 144, из них 37 направлены Межпарламентской ассамблеей государств - участников СНГ, присоединились 19 независимых международных наблюдателей. Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности представлена двумя наблюдателями, от Шанхайской организации сотрудничества аккредитованы четыре наблюдателя, 12 наблюдателей представляют Центризбиркомы Азербайджана, Армении, России, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.

На референдум также аккредитованы 44 296 национальных наблюдателей, большинство - от общественных объединений, таких как профессиональные союзы, Белорусский республиканский союз молодежи, "Белая Русь", Белорусский союз женщин. Политические партии направили в комиссии по референдуму более 2 тыс. наблюдателей, большинство представляют Коммунистическую партию. Представители белорусской оппозиции отсутствуют в списке национальных наблюдателей.

В соответствии с указом президента Белоруссии конституционный референдум пройдет 27 февраля. 22 февраля началось досрочное голосование, которое продлится до 26 февраля включительно. Явка на досрочном голосовании на референдуме за два дня достигла 14,53%.