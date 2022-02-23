В Ираке сообщили о ликвидации пятерых боевиков ИГ в результате авиаударов

КАИР, 23 февраля. /ТАСС/. Пять боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) ликвидированы в среду в результате авиаударов на севере Ирака. Об этом, как передает телеканал Al Sumaria, заявил представитель командующего вооруженными силами республики Яхья Расул.

По его словам, экстремисты, которые укрывались в пещерах, были уничтожены на рассвете в районе Эд-Дибс провинции Киркук. Незадолго до удара самолеты-разведчики иракских ВВС и международной коалиции зафиксировали передвижения радикалов в этом районе, а их точное местоположение позднее выявили бойцы контртеррористической службы.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали широкомасштабную кампанию освобождения перешедших под контроль экстремистов районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти страны объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах рейды с целью уничтожения террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников органов правопорядка, армию и мирных граждан, главным образом в северных провинциях Ирака.