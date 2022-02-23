В ЛНР сообщили, что нарушено водоснабжение из-за обстрелов со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Водоснабжение в некоторых районах Луганской Народной Республики (ЛНР) прекращено из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ряду населенных пунктов также сократили подачу воды, сообщила в среду пресс-служба государственного унитарного предприятия "Лугансквода".

"23 февраля в результате обстрелов повреждена система энергоснабжения Айдарской насосной станции, что привело к полному прекращению подачи воды потребителям сел Славяносербского района: Веселая Гора, Приветное, Обозное, Раевка, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое, Цветные Пески, Стукалова Балка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.

В компании уточнили, что от обстрелов с украинской стороны также пострадала электроподстанция, которая подает напряжение на Краснолиманскую и Славяносербскую водопроводные насосные станции, "что привело к обесточиванию данных насосных станций и вынужденному прекращению подачи воды на Славяносербск, Красный Лиман, Смелое, Хорошее, Степное, Долгое, а также сокращению подачи воды в Перевальск (на 70%), Стаханов и Брянку (на 60%), Алчевск, Красный Луч и Антрацит (на 50%)".

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые. Вечером 18 февраля главы ЛНР и ДНР в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию, а 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.

В новость внесена правка (22:58 мск) - передается с уточнением названия населенного пункта в третьем абзаце, правильно - Брянка.