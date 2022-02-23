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Кризис на Украине

СМИ: Прага и Братислава в марте обсудят возможность размещения военных Чехии в Словакии

Направление военнослужащих за рубеж сначала должно быть одобрено чешским правительством, а затем утверждено парламентом республики

ПРАГА, 23 февраля. /ТАСС/. Чешский и словацкий министры обороны обсудят в марте возможность размещения военнослужащих ВС Чехии в Словакии как очередного этапа усиления восточного крыла НАТО в ответ на ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщило в среду информационное агентство СTK.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова проинформировала во вторник, что военные страны могут быть направлены в рамках укрепления восточных рубежей НАТО в Словакию или Румынию. Для Праги, по словам министра, более приемлемым вариантом является их размещение в Словакии. В любом случае направление военнослужащих за рубеж сначала должно быть одобрено чешским правительством, а затем утверждено парламентом республики.

СTK со ссылкой на Чернохову напомнило, что Чехия предоставила НАТО 180 военных экспертов в сфере химической разведки и 400 военнослужащих из состава бригады быстрого реагирования национальных ВС.

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ЧехияСловакияКризис на Украине
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