Латвия доставила на Украину ПЗРК Stinger и защитную амуницию

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Военные самолеты Латвии доставили на Украину партию переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, а также защитную амуницию. Об этом в среду сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

"Прилетели "птички" из Латвии. Защитная амуниция и другие важные вещи. А самый весомый подарок - "Стингеры", - написал он в Twitter, поблагодарив за оказанную помощь.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько выражал мнение, что военная помощь от Запада Украине после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик будет означать конфронтацию с РФ.