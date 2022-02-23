DPA: МИД Германии вызвал посла России из-за обострения ситуации вокруг Украины

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Посол России в Берлине Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ из-за обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве Германии.

По его информации, у дипломата состоялся разговор с политическим директором в МИД ФРГ Тьёрвен Бельман. Подробности пока не приводятся. ТАСС не располагает комментарием внешнеполитического ведомства Германии и посольства РФ в ФРГ.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого ухудшения ситуации в Донбассе. В республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые среди мирного населения. 18 февраля главы ЛНР и ДНР в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию.

В странах Запада осудили признание независимости ДНР и ЛНР и приняли решение о санкциях.