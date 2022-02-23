{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Reuters: санкции США не затронут экс-канцлера ФРГ Шредера

Шредер возглавляет комитет акционеров компании - оператора газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG, отмечает агентство
Председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Санкции против компании - оператора газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG, о которых заявил во вторник американский президент Джо Байден, не затронут бывшего германского канцлера Герхарда Шредера, который возглавляет ее комитет акционеров. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме.

На эту тему
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

По их данным, рестрикции не коснутся Шредера, возглавляющего комитет акционеров Nord Stream AG с 2005 года.

В Белом доме пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить данную информацию.

Ранее Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства.

Теги
СШАГерманияШрёдер, Герхард
США перебросят до 800 военных из Италии в страны Балтии
Читать полностью