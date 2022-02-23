Reuters: санкции США не затронут экс-канцлера ФРГ Шредера

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Санкции против компании - оператора газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG, о которых заявил во вторник американский президент Джо Байден, не затронут бывшего германского канцлера Герхарда Шредера, который возглавляет ее комитет акционеров. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме.
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По их данным, рестрикции не коснутся Шредера, возглавляющего комитет акционеров Nord Stream AG с 2005 года.
В Белом доме пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить данную информацию.
Ранее Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства.