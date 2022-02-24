СМИ: ЕС включил в санкционные списки Захарову, Соловьева и Пригожина

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Евросоюз включил в свои санкционные списки официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российского журналиста Владимира Соловьева, а также бизнесмена Евгения Пригожина и его родственников. Об этом сообщают британские газеты The Guardian и Financial Times со ссылкой на проект санкционного списка, фигуранты которого пока не объявлены официально.

Как утверждают сотрудники изданий, Захарова, Соловьев, а также главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян включены в черный список ЕС как "российские пропагандисты". Так, включение Симоньян обосновывается тем, что RT "продвигал положительное отношение <...> к действиям сепаратистов на Донбассе". Как сообщает The Guardian, Пригожин упомянут в документе как "создатель и неофициальный руководитель" частной военной компании "Вагнер". Указывается, что под санкции подпали также супруга и мать Пригожина.

Вслед за рядом американских СМИ британские издания также называют среди фигурантов списка министра обороны РФ Сергея Шойгу, главу администрации президента РФ Антона Вайно, руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, начальников штабов ВМФ России и представителей российских банков, в том числе председателя ВЭБ Игоря Шувалова. Сообщается также, что под санкции ЕС попадут банк "Россия", Промсвязьбанк и ВЭБ.

23 февраля Евросоюз ввел новый пакет санкций против России в связи с признанием Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Он состоит из четырех блоков: персональные санкции против 351 депутата Госдумы, 27 физических и юридических лиц страны, ограничение доступа российского государства и правительства к европейскому финансовому рынку, а также запрет для европейского бизнеса на любые экономические операции с ЛНР и ДНР. В распространенном заявлении Совета ЕС нет имен депутатов и физических лиц, а также названий юрлиц, которые вошли в черный список. Они будут опубликованы позже в Официальном журнале ЕС.