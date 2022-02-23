Украинская оппозиция призвала власть отказаться от политики борьбы с прошлым

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) требует от властей Украины отказаться от борьбы с прошлым. С таким заявлением она выступила в среду в связи с решением кабинета министров о выходе из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников СНГ в Великой Отечественной войне.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти заниматься решением насущных проблем, которые стоят перед украинским обществом. Требуем сохранить память о мужестве и героизме всех павших в боях за освобождение Украины от фашизма", - отмечается в заявлении на сайте партии.

В нем также указывается, что сейчас перед страной стоят острые политические, экономические и социальные вызовы. По убеждению ОПЗЖ, "необходимо искать пути для снятия напряженности, успокоить общество, помочь бизнесу и людям справиться с ростом цен, прекратить бегство капиталов из страны". "Вместо решения этих насущных проблем правительство [премьер-министра Дениса] Шмыгаля увлечено бюрократической возней, переименованиями и войной с историей", - заявила оппозиция.

"Кабинет Шмыгаля посчитал освещение фактов про подвиг народов стран - участниц СНГ во время войны ненужным и опасным. Решил отказаться даже от совместных со странами СНГ поисковых работ для того, чтобы найти останки солдат Великой Отечественной, наших соотечественников, и похоронить их с воинскими почестями", - подчеркивает ОПЗЖ.

Комментируя решение правительства, депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский отметил в своем телеграм-канале, что этот законопроект можно было бы назвать "плюнь деду на могилу". "Согласитесь, звучит адекватно содержанию. И, безусловно, поможет в отражении агрессии. Такие вещи, они всегда помогают, нам ли не знать" - с иронией отметил парламентарий.

Декоммунизация на Украине

После событий на Украине зимой 2014 года новые власти страны объявили о начале процесса выхода из СНГ. Кроме того, Киев начал проводить политику так называемой декоммунизации. В 2015 году Верховная рада приняла закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Теперь 8 мая на Украине отмечается как День памяти и примирения, а 9 мая - как День Победы над нацизмом во Второй мировой войне и остается государственным праздником. Тогда же в Киеве отказались от термина "Великая Отечественная война". С приходом к власти президента Владимира Зеленского в 2019 году отношение властей Украины к этой теме не изменилось.