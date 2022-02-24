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Кризис на Украине

Парламент Эстонии призвал дать Украине статус кандидата в ЕС и дорожную карту в НАТО

Инициативу поддержали 72 депутата

ТАЛЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Рийгикогу (парламент Эстонии) в среду большинством голосом принял заявление, в котором призвал предоставить Украине статус кандидата для вступления в Евросоюз, а также составить для нее дорожную карту по вхождению в НАТО.

"Рийгикогу призывает государства - члены [ЕС] дать Украине статус государства - кандидата на вступление в Европейский союз и дорожную карту для получения членства в НАТО", - говорится в документе, который поддержали 72 депутата 101-местного парламента.

В заявлении под названием "Об агрессии Российской Федерации в отношении Украины" также указано, что Рийгикогу осуждает действия Москвы, якобы "нарушающие все основные принципы, установление Хельсинским заключительным актом 1975 года".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

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ЭстонияУкраинаКризис на Украине
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