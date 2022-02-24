Псаки заявила, что новые кибератаки на Украине соответствуют образу действий России

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в среду выступила с утверждением, что новые кибератаки на сети властей Украины в среду соответствуют действиям, которые ранее якобы предпринимала Россия.

"Мы пока не установили, кто стоит за этими действиями. Но такие действия соответствуют тем, что прежде предпринимались Россией при попытках дестабилизировать Украину, они соответствуют тому, что мы видели на прошлой неделе. Мы установили, что ответственность за те атаки несет Россия", - утверждала она.

"Мы находимся в контакте с украинскими коллегами по вопросам кибербезопасности, общались с ними и сегодня. Мы будем действовать быстро, чтобы проанализировать это (новые кибератаки - прим. ТАСС) и какие шаги надо предпринять в ответ", - добавила Псаки.

Заявления Вашингтона об остановке проекта газопровода "Северный поток - 2" пока касаются только настоящего времени, признала Псаки.

"Он ["Северный поток - 2"] не продвигается в настоящий момент <...>. В настоящее время он лежит мертвым грузом на дне моря", - сказала она.

На уточняющий вопрос журналиста о том, является ли остановка вечной, Псаки ответила, что не собирается пока раскрывать, на каком этапе США находятся в данном процессе.