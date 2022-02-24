Госдеп утверждает, что РФ не проявила интереса к нормализации связей с США

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Американское правительство утверждает, что Россия не продемонстрировала заинтересованности в нормализации отношений с Соединенными Штатами, невзирая на готовность Вашингтона к такой совместной работе.

"Мы бы предпочли [иметь] отношения с Россией, которые стабильны и предсказуемы", - сказал в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. "Однако, - считает американский дипломат, - на каждом повороте до Женевы (двусторонняя встреча на высшем уровне в июне 2021 года) или практически на каждом повороте до Женевы и временами после Женевы Российская Федерация указывала, что она явно мало заинтересована в отношениях такого типа".

По словам Прайса, нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом доводила до сведения Москвы свое намерение отвечать "решительно, мощно" на те шаги России, которые в Вашингтоне считают недружественными. "Это применимо и в том случае, если Россия будет продолжать вторжение на Украину. Будет применим тот же самый принцип", - заявил представитель внешнеполитического ведомства США.