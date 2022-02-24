В Белом доме заявили, что Байден не намерен посылать войска США на Украину

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не собирается посылать американских военнослужащих на Украину. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"У президента [Байдена] нет намерений отправлять ВС США или американские войска воевать на Украину. <...> Эта точка зрения и подход президента не изменились", - сказала Псаки.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны обеспечить поддержание мира на их территориях. Президент США Джо Байден во вторник заявил, что расценивает эти шаги как "начало вторжения России на Украину", и объявил о введении американских санкций против РФ.