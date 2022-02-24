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Зеленский обратился к председательствующей в Совете ЕС Франции за финансовой поддержкой

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за уже предоставленную помощь в сфере обороны и обратился к Франции за макрофинансовой помощью. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице в "Твиттере" украинского лидера в среду.

"Поблагодарил [президента Франции] за решение предоставить индивидуальные средства обороны и системы разминирования. Призвал Францию как страну, председательствующую в Совете ЕС, оказать [Украине] макрофинансовую помощь", - говорится в публикации Зеленского.

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