Постпред Сирии при ООН: поставки вооружений Киеву стали причиной эскалации вокруг Украины

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Нынешняя эскалация вокруг Украины раскручивается США, чтобы подорвать безопасность России. Об этом заявил в среду постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи.

"Отсутствие политической воли Украины и негативное вмешательство западных правительств и НАТО под предлогом обеспокоенности за Украину и в то же время стремление к эскалации напряженности в регионе, создание враждебной обстановки, как и размещение тяжелых вооружений и ракет, препятствовали реализации Минских соглашений", - сказал постпред Сирии.

"То, что некоторые западные страны быстро развернули вооружения на Украине без учета последствий, является причиной эскалации", - убежден он. "Мы верим, что неоднократные предложения [по гарантиям безопасности, адресованные США и НАТО], со стороны России заслуживают серьезного рассмотрения до принятия любых мер или угроз принятия мер НАТО и некоторыми западными странами", - заявил Саббаг.

Касаясь вопроса Крыма, посол подчеркнул, что решение о воссоединении полуострова с Россией основано на результатах референдума. "Западные страны, которые лидируют в области демократии и прав человека, должны уважать свободную волю населения Крыма", - заявил он.

По словам дипломата, украинский кризис создан западными странами и раскручивается США, чтобы "разделить людей и подорвать безопасность России".