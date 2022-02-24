Чехия планирует ужесточить выдачу виз россиянам

ПРАГА, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Чехии обсудило возможность ужесточения процедуры выдачи виз гражданам РФ на фоне кризиса вокруг Украины. Об этом сообщил журналистам в среду вечером первый вице-премьер, министр внутренних дел республики Вит Ракушан.

"Мы [кабмин] говорили о ревизии правил выдачи виз для граждан РФ, - отметил он. - Мы говорили, что призовем наших европейских коллег на базе переговорной площадки глав МВД Евросоюза, чтобы граждане РФ могли использовать при поездках в Шенгенскую зону только биометрические паспорта. Это нужно, чтобы у нас была уверенность, что прибывающие к нам действительно являются теми, кому выданы такие паспорта. <...> Одновременно мы хотели бы ввести и гуманитарные визы для граждан РФ, преследуемых [в России], активистов оппозиционных [политических] движений и тому подобное".

Намерение чешских властей ужесточить визовый режим с РФ, по словам Ракушана, является очередным сигналом поддержки Украины и ответом на последние действия России.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны обеспечить поддержание мира на их территориях.