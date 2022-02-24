В Канаде отменили режим ЧС, введенный из-за протестов дальнобойщиков

ОТТАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Действие закона о чрезвычайных ситуациях в Канаде, вступившего в силу 14 февраля из-за протестов дальнобойщиков, прекращено. Об этом в среду сообщил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Сегодня (23 февраля) после тщательного рассмотрения мы готовы подтвердить, что ситуация больше не является чрезвычайной, - сказал он. - Поэтому федеральное правительство прекращает действие чрезвычайных полномочий". По словам Трюдо, в ближайшее время генерал-губернатор Канады Мэри Саймон подпишет указ о прекращении действия закона о ЧС. При этом премьер-министр подчеркнул, что власти и правоохранительные органы "остаются бдительными" и готовы не допустить повторения таких масштабных протестов.

Протесты против коронавирусных ограничений, инициированные дальнобойщиками, начались в Канаде в конце января. В Оттаве прошла самая крупная акция, которая стартовала 29 января и была разогнана полицией только в минувшие выходные. 14 февраля правительство Канады впервые в истории страны применило закон о ЧС для разгона митингующих на канадско-американской границе и в столице страны.

Закон должен был действовать 30 дней. Согласно процедуре, его еще должен был одобрить или отклонить парламент страны. На данный момент он был одобрен лишь нижней палатой парламента, верхняя палата в среду до выступления Трюдо еще продолжала его обсуждение.