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Кризис на Украине
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Франция призвала всех соотечественников немедленно покинуть территорию Украины

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Все граждане Франции, находящиеся на территории Украины, должны немедленно покинуть ее и не возвращаться до новых распоряжений. Соответствующее предупреждение опубликовало в ночь на четверг Министерство иностранных дел Франции.

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"В условиях острой напряженности, вызванной сосредоточением российских войск на границах Украины, решением России признать независимость Донецкой и Луганской областей, а также с учетом введения чрезвычайного положения, одобренного парламентом Украины, французские граждане должны покинуть эту страну без промедления", - говорится в предупреждении на сайте внешнеполитического ведомства.

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