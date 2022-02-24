Telegraph: в Британии могут арестовать связанную с Ротенбергами недвижимость в Лондоне

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Дом в центре Лондона, якобы связанный с российским бизнесменом Романом Ротенбергом, может быть арестован британскими властями. С таким предположением выступила в среду вечером на своем сайте газета Daily Telegraph, указав при этом, что МИД королевства не стал комментировать эту информацию.

По данным издания, дом в районе Белгравия был приобретен в 2007 году за £3,3 млн ($4,5 млн) через зарегистрированную на Кипре компанию Loktan Services, конечных бенефициаров которой установить не удалось. Как отмечает газета, "официальные записи указывают, что эта недвижимость связана с Романом Ротенбергом" - сыном предпринимателя Бориса Ротенберга, который 22 февраля был внесен в британские санкционные списки. Сам Ротенберг-младший, имеющий паспорта Великобритании и Финляндии, находится лишь под американскими санкциями (с 2015 года).

Daily Telegraph пишет, что в настоящий момент дом, судя по всему, пустует. Его текущая рыночная стоимость оценивается в 8 млн фунтов ($11 млн).

В связи с признанием Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик Великобритания 22 февраля объявила о том, что замораживает активы банка "Россия", Промсвязьбанка, АО Коммерческий банк "Индустриальный сберегательный банк", Генбанка и Черноморского банка развития. Под персональные санкции попали Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и его племянник Игорь. Глава МИД королевства Лиз Трасс пообещала также применить санкции против российских парламентариев, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР, и ввести запрет на ведение бизнеса с этими территориями. В случае эскалации она пригрозила ввести запрет на экспорт высоких технологий в РФ, применить санкции в отношении российского суверенного долга и сферы торговли, чтобы попытаться изолировать РФ от глобальной экономики.