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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Боррель: ЕС считает обращение ЛНР и ДНР к России за военной помощью опасным шагом

БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель полагает, что обращение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к России за военной помощью является крайне опасным шагом к дальнейшей эскалации, который "поставит под угрозу тысячи жизней". Об этом он написал вечером в среду в "Твиттере".

"Обращение за помощью к Москве со стороны так называемых ДНР и ЛНР означает еще один крайне опасный шаг против суверенитета Украины, который поставит под угрозу тысячи жизней. ЕС активно призывает Россию воздержаться от дальнейших действий, ведущих к эскалации", - заявил Боррель.

Теги
Боррель, ЖозепПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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