Зеленский заявил, что 23 февраля инициировал разговор с Путиным и не получил ответа

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициировал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, но не получил ответа.

"Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат - тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе", - сказал он по-русски в видеобращении, опубликованном его офисом в ночь на четверг.

Украине не нужна война, но страна будет защищаться, если на нее будут наступать, заявил Зеленский.

Зеленский обратился к россиянам на русском языке и заявил, что русские и украинцы разные, но "это не повод быть врагами".