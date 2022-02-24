Глава парламента Кубы предложил провести встречу с российскими депутатами в июле в Москве

ГАВАНА, 24 февраля. /ТАСС/. Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес заявил на встрече с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным о желании провести межпарламентскую встречу в июле в Москве.

"Надеюсь, что в этом году мы сможем провести межпарламентскую встречу, выработать совместную стратегию в различных областях, обменяться опытом, рассмотреть все, над чем мы можем работать вместе. У меня есть приглашение от Совета Федерации и Государственной думы, которым я не смог воспользоваться ранее из-за пандемии. Если это будет удобно для российской стороны, мы могли бы назначить [встречу парламентариев] на июль в Москве", - сказал он.

Ласо отметил необходимость расширения межпарламентских контактов с учетом ситуации в мире. "В нынешние времена наши отношения должны быть на еще более высоком уровне, чем были всегда. До этой встречи было множество импульсов для взаимодействия, а после нее их будет еще больше, более адаптированных к нынешней ситуации в мире", - заявил он журналистам.

Володин в среду прибыл с официальным визитом на Кубу. В ходе визита обсуждаются вопросы сотрудничества между странами, а также дальнейшее развитие межпарламентского диалога. Как сообщил Володин в своем телеграм-канале, после прибытия он во главе делегации депутатов Госдумы возложил цветы к мемориалу советским воинам-интернационалистам.