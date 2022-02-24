Макрон пообещал Зеленскому продолжить экономическую поддержку

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал продолжать экономическую поддержку Украины. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном в ночь на четверг по итогам беседы лидеров.

"Президенты обсудили поддержку, которую Франция уже оказала и продолжит оказывать Украине в экономическом и финансовом плане, а также поставки военного снаряжения", - говорится в коммюнике. "Помощь, которую ЕС может оказать Украине, также будет в повестке дня внеочередного саммита ЕС 24 января", - отмечается в сообщении администрации Макрона.

В нем подчеркивается, что Макрон в ходе беседы "подтвердил свою поддержку Украине и приверженность суверенитету и территориальной целостности страны". "Он также отметил хладнокровие украинского президента в сложившейся ситуации", - указывается в заявлении.

Ранее Зеленский сообщил у себя в Twitter, что поблагодарил французского лидера за уже предоставленную помощь в сфере обороны и обратился к Франции за макрофинансовой помощью. Во вторник украинский президент заявил в видеообращении, что США, Канада, ЕС, Великобритания, Франция, Япония и Всемирный банк приняли решения о финансовой поддержке Украины. По его словам, "это необходимые ресурсы, чтобы обеспечить устойчивость украинской экономики".

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях.