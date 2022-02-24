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Санкции в отношении России

Евросоюз ввел санкции против министра обороны России Сергея Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Евросоюз ввел санкции против министра обороны РФ Сергея Шойгу - Журнал ЕС.

ЕС включил в санкционный список Марию Захарову, Маргариту Симоньян, Владимира Соловьева - заявление.

ЕС включил в санкционный список вице-премьеров и министров правительства России, представителей командования ВС РФ - заявление.

ЕС включил в санкционный список свыше 300 российских парламентариев, включая Петра Толстого, Алексея Пушкова, Геннадия Зюганова - заявление.

ЕС включил в санкционный список супругу и мать Евгения Пригожина - заявление.

Новость дополняется.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияСанкции в отношении России
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