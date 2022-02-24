Евросоюз ввел санкции против министра обороны России Сергея Шойгу

Евросоюз ввел санкции против министра обороны РФ Сергея Шойгу - Журнал ЕС.
ЕС включил в санкционный список Марию Захарову, Маргариту Симоньян, Владимира Соловьева - заявление.
ЕС включил в санкционный список вице-премьеров и министров правительства России, представителей командования ВС РФ - заявление.
ЕС включил в санкционный список свыше 300 российских парламентариев, включая Петра Толстого, Алексея Пушкова, Геннадия Зюганова - заявление.
ЕС включил в санкционный список супругу и мать Евгения Пригожина - заявление.
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