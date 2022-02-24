Премьер-министр Финляндии заявила, что решения о вступлении в НАТО не принимаются в спешке

ХЕЛЬСИНКИ, 24 февраля. /ТАСС/. Дискуссия о подаче заявки на вступление в НАТО в Финляндии в настоящее время активно не ведется, такие вопросы не решают в спешке. Об этом заявила в среду вечером в эфире телекомпании Yle премьер-министр Финляндии Санна Марин.

"У нас есть возможность подать заявку на вступление в НАТО, если этого потребует наша безопасность. Такая готовность есть, и есть готовность к обсуждению. В данный момент, однако, такая актуальная дискуссия о том, что Финляндия сейчас подаст заявку на вступление в НАТО, не ведется", - сказала она.

"Важно, что линия Финляндии во внешней политике и политике безопасности последовательна и стабильна, такие решения [о вступлении в НАТО] не принимаются в спешке", - подчеркнула премьер. По ее словам, они должны быть основательно подготовлены, при этом необходима широкая поддержка со стороны парламента и населения.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто сообщил в интервью ТАСС, что Финляндия считает важным, чтобы НАТО продолжала проводить политику открытых дверей. Он подчеркнул, что страна сохраняет за собой возможность подачи заявки на вступление в НАТО, подобные решения всегда рассматриваются в реальном времени с учетом изменений, которые происходят в сфере международной безопасности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться. Хаависто при этом отмечал, что Финляндия в настоящее время не обсуждает с НАТО вступление в нее.