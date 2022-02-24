Украина отключилась от энергосистем России и Белоруссии

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Украина в ночь на четверг полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии и работает в автономном режиме. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".

"Энергосистема Украины отключилась от энергосистем России и Белоруссии и в ближайшие дни будет находиться в автономном режиме, чтобы протестировать систему для подключения в будущем к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E)", - отмечается в сообщении.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев с 24 по 26 февраля намерен проверить в тестовом режиме работу энергосистемы страны в так называемом изолированном режиме, то есть без параллельной работы с энергосистемами России и Белоруссии.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял со своей стороны, что Киев находится на финальном этапе реализации плана по отсоединению от энергосистем РФ и Белоруссии и интеграции в европейскую систему. По его словам, до конца текущего года украинская система войдет в параллельную работу с ENTSO-E, завершение синхронизации энергетических систем Украины с европейскими запланировано на 2023 год.

В прошлом году в Минэнерго Украины утверждали, что Киев не будет возобновлять импорт электричества из России и Белоруссии, однако позже ведомство заявило, что запасов угля не хватает, и с 21 ноября 2021 года импорт из Белоруссии был возобновлен.