США завершили программу по борьбе со шпионажем КНР из-за обвинений в расизме

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты завершили программу "Китайская инициатива", направленную на борьбу со шпионажем КНР в стране, в связи с обвинениями в расизме. Об этом сообщил в среду помощник министра юстиции США по национальной безопасности Мэтт Олсен, выступая в Университете им. Джорджа Мейсона с речью, посвященной противодействию угрозам со стороны других государств.

Он рассказал, что данная программа, которая была учреждена при предыдущей администрации США, подверглась критике со стороны американцев азиатского происхождения, ученых и законодателей из-за того, что в основном была направлена против выходцев из Азии в научной среде. Против них возбуждались дела о незначительных случаях мошенничества, которые часто разваливались. Многие из обвинений были связаны с тем, что они не сообщили о связях с китайскими университетами или государственными программами в заявках на федеральное финансирование. "Для ясности: у нас больше не будет "Китайской инициативы", - сказал помощник министра. - Выслушав обеспокоенность и, самое главное, поняв характер угрозы, с которой мы сталкиваемся сегодня, я думаю, что лучшая стратегия, более эффективная, подходящая стратегия - это рассмотреть все угрозы, с которыми мы сталкиваемся со стороны государственных субъектов".

По словам Олсена, действия Минюста были "продиктованы реальными соображениями национальной безопасности". "Но, сгруппировав дела под рубрикой "Китайская инициатива", мы способствовали возникновению вредного представления о том, что министерство применяет более низкие стандарты при расследовании преступных деяний, или что мы каким-то образом иначе относимся к людям с расовыми, этническими или семейными связями с Китаем", - сказал помощник главы ведомства.

"Мы слышали опасения от представителей сообщества по защите гражданских прав, что "Китайская инициатива" разжигает нетерпимость и предвзятость. <...> Рост числа преступлений на почве ненависти к лицам азиатского происхождения и инцидентов на почве ненависти только усиливает эти опасения", - добавил он.

"Не сомневайтесь, мы будем неустанно защищать нашу страну от Китая, - утверждал Олсен. - Мы сосредоточены на действиях правительства КНР, Коммунистической партии Китая и их агентов, а не на китайском народе или лицах китайского происхождения. Когда мы говорим об угрозе, которую правительство КНР представляет для Соединенных Штатов, мы никогда не должны упускать из виду это основополагающее различие".

Минюст отказался пояснить, что произойдет с нынешними делами в рамках этой программы и будет ли ведомство рассматривать возможность снятия обвинений. Посольство КНР в Вашингтоне пока не ответило на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать решение американских властей.